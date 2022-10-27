На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева: подробности
На деоккупированной части Донецкой области обустроят пять пунктов обогрева и мест компактного проживания для людей, лишившихся дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
"Генераторы, обогреватели, стройматериалы - лишь небольшой перечень самого необходимого в только что освобожденных от оккупантов городах и селах. Сейчас в уцелевших зданиях школ, детских садов, больниц оборудуются пункты обогрева и места компактного проживания для людей, потерявших дома".
Руководители областных администраций Харьковской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей сообщили, что нужно несколько тысяч буржуек и генераторов разной мощности, десятки тысяч обогревателей и сотни тысяч электроодеял.
"Необходимы также большие объемы стройматериалов, чтобы успеть законсервировать разрушенные здания. Также для обновления крыш нужен шифер", - добавили в Минреинтеграции.
Также сообщалось, что жителям освобожденного Святогорска и Лимана Донецкой области оборудуют пять таких пунктов, а именно в помещении госпиталя и школы.
Напомним, что оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске.
Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в Святогорск Донецкой области 12 сентября.
Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.
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