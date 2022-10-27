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На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева: подробности

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Украина, Четверг 27 октября 2022 16:39
На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева: подробности Фото: На освобожденных территориях Донецкой области обустроят пункты обогрева (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

На деоккупированной части Донецкой области обустроят пять пунктов обогрева и мест компактного проживания для людей, лишившихся дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Генераторы, обогреватели, стройматериалы - лишь небольшой перечень самого необходимого в только что освобожденных от оккупантов городах и селах. Сейчас в уцелевших зданиях школ, детских садов, больниц оборудуются пункты обогрева и места компактного проживания для людей, потерявших дома".

Руководители областных администраций Харьковской, Луганской, Херсонской и Донецкой областей сообщили, что нужно несколько тысяч буржуек и генераторов разной мощности, десятки тысяч обогревателей и сотни тысяч электроодеял.

"Необходимы также большие объемы стройматериалов, чтобы успеть законсервировать разрушенные здания. Также для обновления крыш нужен шифер", - добавили в Минреинтеграции.

Также сообщалось, что жителям освобожденного Святогорска и Лимана Донецкой области оборудуют пять таких пунктов, а именно в помещении госпиталя и школы.

Напомним, что оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске.

Ранее сообщалось, что ВСУ вошли в Святогорск Донецкой области 12 сентября.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

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