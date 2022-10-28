У Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву

За його словами, Львівська область готова до опалювального сезону на 100%. Проте регіон готується до критичних ситуацій на тлі ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури.

У Львові та області готують 400 пунктів обігріву, які відкриють у закладах соціальної інфраструктури. Вони повинні мати укриття, джерела живлення, доступ до інтернету, продукти та воду, в разі необхідності там надаватимуть медичну допомогу.

Після того, як пункти обладнають, їх перевірить комісія ДСНС та місцевої влади.

Також до кінця листопада Львівська область отримає від партнерів близько 40 наметів каркасного типу та 50 мобільних пунктів обігріву.