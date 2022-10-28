UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львівській області відкриють понад 400 пунктів обігріву

Фото: у Львівській області відкриють пункти обігріву (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Львівській області на зиму планують відкрити понад 400 пунктів обігріву. Вони зможуть одночасно прийняти 70 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

За його словами, Львівська область готова до опалювального сезону на 100%. Проте регіон готується до критичних ситуацій на тлі ударів росіян по об’єктах критичної інфраструктури.

У Львові та області готують 400 пунктів обігріву, які відкриють у закладах соціальної інфраструктури. Вони повинні мати укриття, джерела живлення, доступ до інтернету, продукти та воду, в разі необхідності там надаватимуть медичну допомогу.

Після того, як пункти обладнають, їх перевірить комісія ДСНС та місцевої влади.

Також до кінця листопада Львівська область отримає від партнерів близько 40 наметів каркасного типу та 50 мобільних пунктів обігріву.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на звільнених територіях Донецької області облаштують пункти обігріву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьОпалювальный сезонобогрев