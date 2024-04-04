Во Львовской области ТЦК передало в полицию обращение о более чем 2 тысячах уклонистах
Во Львовской области за неявку в территориальный центр комплектования и соцподдержки в полицию передали заявления о более 2 тысячах военнообязанных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tvoemisto.tv.
Отмечается, что с начала 2024 года территориальные центры комплектования и соцподдержки Львовской области направили в полицию обращение по доставке 2 146 уклонистов, которые не явились в ТЦК после получения повестки.
"За этот период представители полиции разыскали и доставили 1 226 человек в ТЦК и СП, остальные еще находятся в розыске", - говорится в сообщении.
Накануне стало известно, что в Черновицкой области было объявлено в розыск более 5 тысяч уклонистов.
Мобилизация в Украине
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения россиян объявили военное положение и приступили к мобилизации. Призову на военную службу подлежат мужчины от 27 до 60 лет.
Недавно Кабмин внес в Верховную раду законопроект, предлагающий изменить порядок проведения мобилизации. В частности, в документе предлагается снизить призывной возраст до 25 лет, усилить меры по уклонению и ввести электронные повестки.
Парламент уже принял документ в первом чтении. После этого его передали в профильный комитет для подготовки ко второму чтению.
На днях комитет завершил рассмотрение поправок к законопроекту. Вскоре его снова должны вынести на голосование в Раде.
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