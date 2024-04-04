У Львівській області ТЦК передало до поліції звернення про понад 2 тисячі ухилянтах
У Львівській області за неявку до територіального центру комплектування та соцпідтримки в поліцію передали заяви про понад 2 тисячі військовозобов'язаних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tvoemisto.tv.
Зазначається, що з початку 2024 року територіальні центри комплектування та соцпідтримки Львівської області скерували в поліцію звернення щодо доставки 2 146 ухилянтів, які не з'явилися до ТЦК після отримання повістки.
"За цей період представники поліції розшукали та доставили 1 226 осіб до ТЦК та СП, решта ще перебувають в розшуку", - йдеться в повідомленні.
Напередодні стало відомо, що у Чернівецькій області оголосили у розшук понад 5 тисяч ухилянтів.
Мобілізація в Україні
Нагадаємо, в Україні з початку повномасштабного вторгнення росіян оголосили воєнний стан та розпочали мобілізацію. Призову на військову службу підлягають чоловіки віком від 27 до 60 років.
Нещодавно Кабмін вніс до Верховної ради законопроект, яким пропонується змінити порядок проведення мобілізації. Зокрема, у документі пропонується знизити призовний вік до 25 років, посилити заходи проти ухилянтів та ввести електронні повістки.
Парламент уже ухвалив документ у першому читанні. Після цього його передали до профільного комітету для підготовки до другого читання.
Днями комітет завершив розгляд правок до законопроекту. Незабаром його мають знову винести на голосування в Раді.
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