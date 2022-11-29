Во Львовской области свет включают с интервалом в 8 часов, - ОВА

Во Львовской области продолжаются аварийные отключения света. Со вчерашнего дня электроэнергию дают с интервалов в 8 часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram .

"Во Львовской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии. Со вчера они происходят следующим образом: на 8 часов потребителей отключают от питания, на 4 - подают электроэнергию, затем на 8 часов снова отключают", - рассказал он.

Козицкий объяснил, что это вынужденные меры из-за дефицита мощности в энергосистеме государства. По его словам, подобные отключения происходят во всех областях.

"Если у вас сейчас есть электроэнергия, используйте ее только при необходимости. Не включайте пылесосы, микроволновки, духовки и другие мощные приборы. Так же как вместе противостоим оккупанту, так же должны в единстве и взаимопонимании преодолеть трудности, которые он создает нам", - добавил он.