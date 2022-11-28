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Во Львовской области поликлиники и котельные исключили из перечня критических объектов

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Львов, Понедельник 28 ноября 2022 13:34
Во Львовской области поликлиники и котельные исключили из перечня критических объектов Фото: во Львовской области возможны 8-часовые отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Во Львовской области значительно сократили список критической инфраструктуры, где не выключают свет. Кроме того, в регионе вводятся 8-часовые отключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого в Telegram.

По его словам, во Львовской области действуют аварийные отключения света, поэтому ранее опубликованные графики не работают. Из-за тяжелой ситуации из перечня критической инфраструктуры исключили поликлиники, котельные, станции связи, учреждения юстиции и правоохранительные органы. Эти объекты теперь подпадают под отключения.

"Электроэнергию будут отключать ориентировочно на 8 часов, далее на 4 часа ее вернут, затем - снова отключат на 8 часов. Это вынужденные меры из-за дефицита мощности в системе", - объяснил Козицкий.

В то же время глава области призвал жителей экономить электроэнергию и не использовать пылесосы, микроволновки, кофеварки, посудомоечные машины и другие мощные приборы.

Напомним, сегодня в "Укрэнерго" сообщили, что по всей стране действуют экстренные отключения света из-за резкого роста дефицита мощности.

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Львовская область відключеня світла Электроэнергия
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