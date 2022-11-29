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У Львівській області світло включають з інтервалом у 8 годині, - ОВА

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Львівська область, Вівторок 29 листопада 2022 12:43
У Львівській області світло включають з інтервалом у 8 годині, - ОВА Фото: у Львівській області світло включають з інтервалом о 8 годині (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

На Львівщині тривають аварійні відключення світла. Відучора електроенергію дають з інтервалів у 8 годині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram.

"У Львівській області продовжуються аварійні відключення електроенергії. З учора вони відбуваються наступним чином: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 - подають електроенергію, потім на 8 годин знову відключають", - розповів він.

Козицький пояснив, що це вимушені заходи через дефіцит потужності в енергосистемі держави. За його словами, такі відключення відбуваються у всіх областях.

"Якщо у вас зараз є електроенергія, використовуйте її тільки при необхідності. Не включайте пилососи, мікрохвильові печі, духовки та інші потужні прилади. Так само як разом протистоїмо окупанту, так само повинні в єдності та взаєморозумінні подолати труднощі, які він створює нам", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні в "Укренерго" повідомили, що по всій країні діють екстрені відключення світла через різке зростання дефіциту потужності.

Крім того, на Львівщині значно скоротили список критичної інфраструктури, де не вимикають світло.

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Львівська область Електроенергія
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