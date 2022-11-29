У Львівській області світло включають з інтервалом у 8 годині, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Львівської ОВА Максима Козицького в Telegram .

"У Львівській області продовжуються аварійні відключення електроенергії. З учора вони відбуваються наступним чином: на 8 годин споживачів відключають від живлення, на 4 - подають електроенергію, потім на 8 годин знову відключають", - розповів він.

Козицький пояснив, що це вимушені заходи через дефіцит потужності в енергосистемі держави. За його словами, такі відключення відбуваються у всіх областях.

"Якщо у вас зараз є електроенергія, використовуйте її тільки при необхідності. Не включайте пилососи, мікрохвильові печі, духовки та інші потужні прилади. Так само як разом протистоїмо окупанту, так само повинні в єдності та взаєморозумінні подолати труднощі, які він створює нам", - додав він.