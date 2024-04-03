Во Львовской области произошло смертельное ДТП: движение по трассе в сторону Равы-Русской перекрыто

Во Львовской области на трассе Тернополь - Львов - Рава-Русская произошло ДТП с погибшими. Движение в обоих направлениях перекрыто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции.
"В связи с ДТП с погибшими на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская в населенном пункте Мощана движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Об объезде данного участка сообщат позже.
Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута движения.
Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Обновлено 22:50
По информации полиции, на трассе организовано реверсивное движение.
Напомним, серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение по трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.
Также 21 марта во Львове на мосту произошло ДТП с участием 27 авто. Причиной аварии могло быть ненастье, тогда Львовскую область накрыл сильный туман, а видимость была значительно ограничена.
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