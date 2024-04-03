RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области произошло смертельное ДТП: движение по трассе в сторону Равы-Русской перекрыто

Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Татьяна Степанова

Во Львовской области на трассе Тернополь - Львов - Рава-Русская произошло ДТП с погибшими. Движение в обоих направлениях перекрыто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Патрульной полиции.

"В связи с ДТП с погибшими на автодороге М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская в населенном пункте Мощана движение перекрыто в обоих направлениях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают все необходимые службы. Об объезде данного участка сообщат позже.

Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута движения.

 

Фото: во Львовской области произошло смертельное ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Обновлено 22:50

По информации полиции, на трассе организовано реверсивное движение.

 

 

ДТП во Львовской области

Напомним, серьезное ДТП произошло в среду, 3 апреля, на объездной дороге Львова. Движение по трассе государственного значения Киев-Чоп ограничили.

Также 21 марта во Львове на мосту произошло ДТП с участием 27 авто. Причиной аварии могло быть ненастье, тогда Львовскую область накрыл сильный туман, а видимость была значительно ограничена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТПЛьвовская область