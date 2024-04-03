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У Львівській області сталася смертельна ДТП: рух трасою в бік Рави-Руської перекритий

Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Автор: Тетяна Степанова

У Львівській області на трасі Тернопіль - Львів - Рава-Руська сталася ДТП із загиблими. Рух в обох напрямках перекритий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції.

"У зв'язку з ДТП із загиблими на автодорозі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська в населеному пункті Мощана рух перекритий в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють усі необхідні служби. Про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

 

Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Оновлено 22:50

За інформацією поліції, на трасі організовано реверсивний рух.

ДТП у Львівській області

Нагадаємо, серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.

Також 21 березня у Львові на мосту сталася ДТП за участі 27 авто. Причиною аварії могла бути негода, тоді Львівську область накрив сильний туман, а видимість була значно обмежена.

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ДТПЛьвівська область