У Львівській області сталася смертельна ДТП: рух трасою в бік Рави-Руської перекритий

У Львівській області на трасі Тернопіль - Львів - Рава-Руська сталася ДТП із загиблими. Рух в обох напрямках перекритий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Патрульної поліції.
"У зв'язку з ДТП із загиблими на автодорозі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська в населеному пункті Мощана рух перекритий в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на місці події працюють усі необхідні служби. Про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.
Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.
Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)
Оновлено 22:50
За інформацією поліції, на трасі організовано реверсивний рух.
Нагадаємо, серйозна ДТП сталася у середу, 3 квітня, на об'їзній дорозі Львова. Рух трасою державного значення Київ-Чоп обмежили.
Також 21 березня у Львові на мосту сталася ДТП за участі 27 авто. Причиною аварії могла бути негода, тоді Львівську область накрив сильний туман, а видимість була значно обмежена.
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