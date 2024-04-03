У Львівській області сталася смертельна ДТП: рух трасою в бік Рави-Руської перекритий

"У зв'язку з ДТП із загиблими на автодорозі М-09 Тернопіль - Львів - Рава-Руська в населеному пункті Мощана рух перекритий в обох напрямках", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місці події працюють усі необхідні служби. Про об'їзд згаданої ділянки повідомлять згодом.

Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту руху.

Фото: у Львівській області сталася смертельна ДТП (t.me/patrolpolice_ua)

Оновлено 22:50

За інформацією поліції, на трасі організовано реверсивний рух.