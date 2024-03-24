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Во Львовской области работает ПВО

Воскресенье 24 марта 2024 05:25
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Во Львовской области работает ПВО Коллаж РБК-Украина
Автор: Константин Широкун

Во Львовской области работают силы противовоздушной обороны сегодня ночью, 24 марта. Местные паблики сообщают о взрывах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого.

В Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной угрозе для жителей Львова и области.

Отмечается, что крылатые ракеты преимущественно двигаются в направлении Стрыя со стороны Волынской области.

Атака россиян в ночь с 23 на 24 марта

Российские войска в ночь с 23 на 24 марта запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" с северного и южного направлений. В Воздушных силах ВСУ об угрозе атаки дронов предупреждали жителей южных и центральных регионов, позже угроза распространилась и на западные области.

Ранее в Кривом Роге Днепропетровской области были слышны взрывы, после которых в некоторых районах города наблюдались перебои со светом и водоснабжением.

Позже стало известно о пуске ракет с бомбардировщиков Ту-95. Взрывы были слышны в Киеве, а также Киевской и Хмельницкой областях.

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