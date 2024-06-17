Во Львовской области работника ТЦК ударили тяжелым предметом по голове, он в больнице
В городе Яворов Львовской области в понедельник, 17 июня, напали на работника ТЦК, когда он сопровождал военнообязанного на прохождение ВВК. Его ударили тяжелым тупым предметом по голове.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Львовского областного ТЦК и СП.
В ТЦК рассказали, что солдат Юрий в конце марта 2022 получил травмы во время исполнения обязанностей на линии фронта в Николаевской области. У него осколочные ранения, ожоги лица и частичная потеря слуха. Поэтому военного перевели на службу в РТЦК и СП города Яворова.
"17 июня 2024 года он, выполняя свои служебные обязанности, сопровождал военнообязанного гражданина на прохождение военно-врачебной комиссии. Однако на одной из улиц на него напали и ударили тяжелым тупым предметом по голове", - говорится в сообщении.
Военный получил закрытую черепно-мозговую травму, сейчас он находится в больнице.
"Закрытая черепно-мозговая травма - такой врачебный вывод написали в документе, выданном солдату Юрию сегодня. Эту травму он получил при исполнении своих служебных обязанностей в Яворове. В марте 2022 года его пытались убить россияне. В июне 2024 года он пострадал уже от своих, украинцев, земляков", - отметили в ТЦК.
Другие инциденты с работниками ТЦК
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А в Херсоне женщина напала на полицейского и укусила его. Правоохранитель вместе с ТЦК хотел проверить документы ее сына.
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