Холера: украинцам дали советы, как не заразиться
Холера - опасное инфекционное заболевание, человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Для того чтобы этого не произошло, следует соблюдать важные правила.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.
Важно помнить, что источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов.
Где может быть холерный вибрион
- в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более;
- в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;
- на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов;
- в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев.
Симптомы заболевания
- сильная диарея (частый, до 10 и более раз в сутки, понос);
- одышка, резкая слабость, мышечные судороги;
- западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
- понижение температуры тела;
- потеря упругости кожи, а кожа стоп и рук становится морщинистой.
При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу!
Что делать, чтобы избежать заболевания
Прежде всего следует придерживаться простых правил:
- не покупайте продукты питания, в частности - рыбу, в местах стихийной торговли;
- не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
- соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;
- используйте чистую воду (при возможности бутилированную);
- мойте овощи и фрукты перед употреблением;
- тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.
Холера в Украине
В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.
В Минздраве отмечают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти. Особый надзор специалисты проводят каждый год с 1 июня по 1 октября.
Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть риск вспышек холеры и гепатита, в частности, из-за отключения света. Данная ситуация может быть обусловлена отключением водоснабжения при ограничениях потребления электроэнергии.
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