Холера: украинцам дали советы, как не заразиться

Холера - опасное инфекционное заболевание, человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Для того чтобы этого не произошло, следует соблюдать важные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины .

Важно помнить, что источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов.

Холера в Украине

В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.

В Минздраве отмечают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти. Особый надзор специалисты проводят каждый год с 1 июня по 1 октября.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть риск вспышек холеры и гепатита, в частности, из-за отключения света. Данная ситуация может быть обусловлена отключением водоснабжения при ограничениях потребления электроэнергии.

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