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Холера: украинцам дали советы, как не заразиться

Украина, Суббота 22 июня 2024 08:45
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Холера: украинцам дали советы, как не заразиться Фото: украинцам дали советы, как не заразиться холерой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Холера - опасное инфекционное заболевание, человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae. Для того чтобы этого не произошло, следует соблюдать важные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав Украины.

Важно помнить, что источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов.

Где может быть холерный вибрион

  • в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде - 2 недели и более;
  • в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;
  • на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов;
  • в кишечнике отдельных речных и морских животных - несколько месяцев.

Симптомы заболевания

  • сильная диарея (частый, до 10 и более раз в сутки, понос);
  • одышка, резкая слабость, мышечные судороги;
  • западание глаз, посинение губ и ушных раковин;
  • понижение температуры тела;
  • потеря упругости кожи, а кожа стоп и рук становится морщинистой.

При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу!

Что делать, чтобы избежать заболевания

Прежде всего следует придерживаться простых правил:

  • не покупайте продукты питания, в частности - рыбу, в местах стихийной торговли;
  • не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;
  • соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;
  • используйте чистую воду (при возможности бутилированную);
  • мойте овощи и фрукты перед употреблением;
  • тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.

Холера в Украине

В Украине начался эпидемический сезон холеры. Эта болезнь может быть опасной, особенно летом.

В Минздраве отмечают, что без должного лечения холера может привести к обезвоживанию и смерти. Особый надзор специалисты проводят каждый год с 1 июня по 1 октября.

Как рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, в Украине есть риск вспышек холеры и гепатита, в частности, из-за отключения света. Данная ситуация может быть обусловлена отключением водоснабжения при ограничениях потребления электроэнергии.

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