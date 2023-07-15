RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области на взятке задержали заммэра и главного коммунальщика

Фото: заммэра во Львовской области задержали на взятке (t.me/lvivoblprok)
Автор: Наталья Юрченко

Заместителя мэра и руководителя коммунального предприятия одного из городов Львовской области задержали на взятке. Они требовали "откат" от частного предпринимателя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Львовской области.

По данным следствия, заместитель мэра и главный коммунальщик города потребовали взятку от частного предпринимателя. Бизнесмен занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия, которое находится в ведении городского совета.

За "откат" они пообещали содействовать выполнению условий договора и заплатить за поставленный песок. Чиновники обещали не создавать искусственных требований по цвету и качеству песка, фактически не предусмотренных договором. Фигуранты получили от предпринимателя по 21 тысяче гривен.

Прокуратура Львовской области объявила подозрение заместителю мэра и директору коммунального предприятия. Их задержали "на горячем" во время получения части взятки.

Напомним, недавно САП объявила подозрение за взяточничество народному депутату от фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд мужчины за границу, взамен требовали деньги.

Позже "Слуга народа" приостановила членство Марченко во фракции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областькоррупция