Во Львовской области на взятке задержали заммэра и главного коммунальщика

По данным следствия, заместитель мэра и главный коммунальщик города потребовали взятку от частного предпринимателя. Бизнесмен занимался поставкой песка по заказу коммунального предприятия, которое находится в ведении городского совета.

За "откат" они пообещали содействовать выполнению условий договора и заплатить за поставленный песок. Чиновники обещали не создавать искусственных требований по цвету и качеству песка, фактически не предусмотренных договором. Фигуранты получили от предпринимателя по 21 тысяче гривен.

Прокуратура Львовской области объявила подозрение заместителю мэра и директору коммунального предприятия. Их задержали "на горячем" во время получения части взятки.

Напомним, недавно САП объявила подозрение за взяточничество народному депутату от фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд мужчины за границу, взамен требовали деньги.

Позже "Слуга народа" приостановила членство Марченко во фракции.

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