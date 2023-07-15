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У Львівській області на хабарі затримали заступника мера та головного комунальника

Фото: заступника мера у Львівській області затримали на хабарі (t.me/lvivoblprok)
Автор: Наталія Юрченко

Заступника мера та керівника комунального підприємства одного з міст Львівської області затримали на хабарі. Вони вимагали "відкат" від приватного підприємця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Львівської області.

За даними слідства, заступник мера та головний комунальник міста вимагали хабар від приватного підприємця. Бізнесмен займався постачанням піску на замовлення комунального підприємства, яке перебуває у підпорядкуванні міської ради.

За "відкат" вони пообіцяли сприяти виконання умов договору і заплатити за поставлений пісок. Чиновники обіцяли не створювати штучних вимог щодо кольору та якості піску, які фактично не були передбачені договором. Фігуранти отримали від підприємця по 21 тисячі гривень.

Прокуратура Львівської області оголосила підозру заступнику мера та директору комунального підприємства. Їх затримали "на гарячому" під час отримання частини хабаря.

Нагадаємо, нещодавно САП оголосила підозру за хабарництво народному депутату від фракції "Слуга народу" Людмилі Марченко та її помічниці. Вони пообіцяли організувати нелегальний виїзд чоловіка за кордон, натомість вимагали гроші.

Пізніше "Слуга народу" призупинила членство Марченко у фракції.

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