RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект

Фото: во Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Львовскую область атаковали ракетами 29 декабря. В Дрогобычском районе есть попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычскую районную военную администрацию в Facebook.

"Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района", - заявил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

По его словам, на месте работают все профильные службы. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, что Львов ночью и утром атаковали "шахеды" и ракеты. В городе также был поврежден объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Кроме того, во Львове было попадание в многоэтажки. Всего взрывной волной повреждено около 10 домов, лицей и детские садики. В результате атаки во Львове есть жертва, 15 человек получили ранения.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьДрогобичракетна атакаВойна в УкраинеВойна России против Украины