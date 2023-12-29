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Во Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект

Дрогобыч, Пятница 29 декабря 2023 12:00
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Во Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект Фото: во Львовской области есть попадание в инфраструктурный объект (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Львовскую область атаковали ракетами 29 декабря. В Дрогобычском районе есть попадание в инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Дрогобычскую районную военную администрацию в Facebook.

"Жители Дрогобычского района, к сожалению, в результате утренних вражеских обстрелов есть ракетные попадания в один из инфраструктурных объектов нашего района", - заявил начальник Дрогобычской РВА Степан Кулиняк.

По его словам, на месте работают все профильные службы. По предварительным данным, жертв нет.

Напомним, что Львов ночью и утром атаковали "шахеды" и ракеты. В городе также был поврежден объект инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Кроме того, во Львове было попадание в многоэтажки. Всего взрывной волной повреждено около 10 домов, лицей и детские садики. В результате атаки во Львове есть жертва, 15 человек получили ранения.

Массированная атака

Российские террористы с ночи атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что оккупанты выпустили 158 ракет разных типов и ударных дронов. Силы ПВО сбили 27 "шахедов" и 87 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прилеты" зафиксированы в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Сумской области.

Подробнее о массированной атаке и ее последствиях - читайте в нашем материале.

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