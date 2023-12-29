У Львівській області є влучання в інфраструктурний обʼєкт

Львівську область атакували ракетами 29 грудну. У Дрогобицькому районі є влучання в інфраструктурний обʼєкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дрогобицьку районну військову адміністрацію у Facebook.

"Жителі Дрогобиччини, на жаль, внаслідок ранкових ворожих обстрілів є ракетні влучання в один із інфраструктурних обʼєктів нашого району", - заявив начальник Дрогобицької РВА Степан Кулиняк.

За його словами, на місці працюють усі профільні служби. За попередніми даними, жертв немає.

Нагадаємо, що Львів вночі та зранку атакували "шахеди" та ракети. У місті також був пошкоджений об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа.

Крім того, у Львові було влучання у багатоповерхівки. Загалом вибуховою хвилею пошкоджено близько 10 будинків, ліцей та дитсадки. Внаслідок атаки у Львові є жертва, 15 осіб отримали поранення.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що окупанти випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

"Прильоти" зафіксовані у Києві, Львові, Одесі, Дніпрі, Сумській області.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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