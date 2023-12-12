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Во Львовской области мужчина в форме угрожал отвезти священника в ТЦК: что говорят в ОВА

Фото: иллюстративный (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

В сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме угрожал священнику за якобы неявку в ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"В соцсетях распространяют видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником. Записали его вероятно сегодня в Стрыйском районе", - сообщил глава ОВА.

На видео мужчина в военной форме говорит, что если священник якобы не явится в ТЦК, в связи с чем его отвезут туда силой. 

"Судя по всему, люди на видео знакомы и у мужчины в военной форме есть личная обида на отца. Ситуация требует полного выяснения, ведь в интернете есть только фрагмент видеозаписи и вырванный из контекста разговор", - отметил Козицкий.

Однако он заявил, что мобилизационный процесс не может происходить с унижением чести и достоинства человека. Более того, по его словам он не должен перерастать в сведение личных счетов.

"Прошу руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить, действительно ли мужчины в формах на этом видео являются работниками ТЦК, и дать оценку их действиям", - добавил он.

Изменения в мобилизации в Украине

В Верховной раде работают над новым законопроектом по мобилизации в Украине. В частности, речь может идти о требованиях для отсрочки и правил для студентов, но финального текста еще нет.

Подробнее о возможных изменениях, которые, вероятно, коснутся отсрочки для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации – в материале РБК-Украина.

Мы также сообщали, что начальник Одесского ОТЦК и СП Александр Охрименко отреагировал на выдачу повесток в спортзалах. По его словам, данные инциденты связаны с тем, что военные, проводящие соответствующие мероприятия, недостаточно осведомлены в законодательстве.

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