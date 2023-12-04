Студенты, срочники и не только: в Раде рассказали детали возможных изменений в мобилизации

В Раде рассказали детали возможных изменений по мобилизации в Украине. Речь идет об отсрочке для студентов, педагогов, срочников и родственников инвалидов, а также демобилизации.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Михаил Цымбалюк, пишет РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

"Продолжает работу рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп. Они работают над усовершенствованием законодательства в сфере военной деятельности. И в ближайшие дни мы будем рассматривать ряд законопроектов, в том числе наработанные этой рабочей группой", - говорит он.

Кстати, по его словам, народные депутаты в разработке законопроектов, касающихся мобилизации, демобилизации и других вопросов сектора обороны совещаются с высшим военным руководством.

"И в состав этой рабочей группы входят представители ВСУ и всех сил обороны. Поэтому мы исходим именно из их практического опыта и потребностей", - отмечает он.

Цымбалюк подчеркивает, что уже скоро два года как широкомасштабная война Российской Федерации против Украины, призвала мобилизовать большое количество наших сограждан, которые год, а некоторые и больше без ротации.

"Для того чтобы провести профессиональную профессиональную ротацию, нужно подготовить определенное количество военнослужащих ВСУ и других сил обороны", - добавил он.

Что предлагается в ближайшее время

установление отпуска сроком 90 дней с оплатой денежного довольствия для лиц, вернувшихся из плена (в том числе нормирование, какие документы должен иметь военнослужащий или военнообязанный во время прохождения ВЛК или лечения после ранения, а что должно обеспечить государство через ВЛК, чтобы уменьшить бюрократию);

установление права на увольнение с военной службы лиц без гражданства или иностранцев;

установление права на увольнение с военной службы лиц, имеющих инвалидность первой, второй группы;

установление права на увольнение с военной службы или демобилизацию женщин-курсантов, досрочно разорвавших контракт.

Вопросы отсрочки для преподавателей и студентов

Кроме того, по словам Цымбалюка, законопроектом также планируется урегулировать право на отсрочку педагогов и преподавателей высшего профессионального образования, а также студентов, получающих высшее образование.

"Что касается преподавателей, то это однозначно право на отсрочку. Что касается студентов, то сейчас идет дискуссия о недопущении нарушения прав человека на получение образования. Но что решено - когда человек получает второе или третье высшее образование, дать возможность завершить обучение, это однозначно уже решено", - объяснил представитель комитета.

С другой стороны, по его словам, юридическое управление Верховной рады подготовит предложения по тем лицам, которые в будущем захотят получать вторую, третью высшую или профессиональную подготовку, каким образом может быть ограничено такое право.

"Но практика свидетельствует о том, что мы работаем по квотам Минобразования на соискание специальности. На самом деле проблема существует в том, что в десятки раз возросло количество тех, кто начал получать второе, третье высшее или профессиональное образование. Поэтому решили нормировать: если человек получает первое высшее образование - вопрос не обсуждается, он имеет право на отсрочку, если он уже поступил и получает второе или третье мы также решаем вопрос, чтобы дать возможность завершить", - констатировал Цымбалюк.

Про срочников

Также, по словам представителя комитета, законопроектом планируется предоставить право на демобилизацию срочников.

"Это очень важный вопрос. И более того, они все без исключения уже отслужили законом сроки. Поэтому мы предполагаем, что после изменений в законодательстве, Верховный главнокомандующий должен будет подписать закон о демобилизации и все эти лица, они будут демобилизованы", - говорит Цымбалюк.

Про родственников инвалидов

Кроме того, по его словам, обсуждается вопрос, как минимизировать количество ухаживающих за лицами с первой и второй группами инвалидности.

"В настоящее время законодательством не ограничено такое количество. Мы планируем ограничить - одно лицо призывного возраста имеет право на отсрочку по уходу за лицом-инвалидом, если нет других членов семьи, которые могут за ней ухаживать (речь о членах семьи трудоспособного возраста, не пенсионеры, - ред. .)", - отметил он.