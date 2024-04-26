Во Львовской области на блокпостах будут сотрудники военкоматов, - ОВА

Власти Львовской области решили обновить состав блокпостов. Теперь там будут сотрудники военкоматов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в комментарии Tvoemisto.tv заявил руководитель аппарата Львовской областной военной администрации Тарас Грень.

По его словам, теперь, помимо двух полицейских, на блокпостах также будут работать два сотрудника территориальных центров комплектации и соцподдержки.

Такое решение касается только внутренних блокпостов, которых всего в регионе семь. Их обустроили для того, чтобы проводить контрдиверсионные меры.

При этом на пограничных контрольно-пропускных пунктах сотрудников ТЦК размещать не будут.