ua en ru
Пт, 26 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Львівській області на блокпостах будуть співробітники військкоматів, - ОВА

Львівська область, П'ятниця 26 квітня 2024 23:19
UA EN RU
У Львівській області на блокпостах будуть співробітники військкоматів, - ОВА Ілюстративне фото: у Львівській області на блокпостах розмістять працівників ТЦК (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Львівської області вирішила оновити склад блокпостів. Тепер там будуть співробітники військкоматів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це у коментарі Tvoemisto.tv заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень.

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.

Посилення мобілізації в Україні

Зазначимо, нещодавно Верховна рада ухвалила законопроект про мобілізацію у другому читанні. Практично одразу після цього його підписав президент Володимир Зеленський.

Документом пропонувалося запровадити нові норми щодо мобілізації. Зокрема, для ухилянтів передбачили більш жорсткі обмеження, запровадили обов'язкове оновлення даних протягом 60 днів і не лише.

Закон набуде чинності вже у середині травня. Більш детально про ініціативу -у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська область ТЦК Призов до армії Мобілізація в Україні
NEWS
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
У Броварах голова РДА влаштував п'яну ДТП з постраждалими: всі деталі
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме