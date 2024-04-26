У Львівській області на блокпостах будуть співробітники військкоматів, - ОВА

Влада Львівської області вирішила оновити склад блокпостів. Тепер там будуть співробітники військкоматів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це у коментарі Tvoemisto.tv заявив керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень.

За його словами, тепер, окрім двох поліцейських, на блокпостах також працюватимуть два співробітники територіальних центрів комплектації та соцпідтримки.

Таке рішення стосується лише внутрішніх блокпостів, яких загалом у регіоні сім. Їх облаштували для того, щоб проводити контрдиверсійні заходи.

При цьому на прикордонних контрольно-пропускних пунктах працівників ТЦК не розміщуватимуть.