Львовские чиновники под подозрением за хищение средств на восстановление после удара РФ

При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры сообщено о подозрении:

исполняющей обязанности руководителя Франковской районной администрации

руководительнице Галицкой районной администрации Львова

Им сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия.

Во время досудебного расследования установлено, что указанные должностные лица РА безосновательно согласовали проектно-сметную документацию директору коммунального предприятия Львовского городского совета, которое выполняло аварийно-восстановительные работы жилых домов на улице Стрыйской после ракетного удара по Львову в июле 2023 года.

По данным следствия, подрядчик искусственно завысил стоимость оконных блоков и других строительных материалов при проведении ремонта крыш, несущих стен и установки новых окон в пострадавших домах.

В результате таких действий, согласно выводам экспертиз, фигурант незаконно завладел средствами из местного бюджета, выделенных на ликвидацию последствий ракетного удара на общую сумму более 1,7 млн гривен.

Директору коммунального предприятия прокуроры также сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах.

Сейчас готовятся ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.