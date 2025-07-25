Львівські чиновники під підозрою за розкрадання коштів на відновлення після удару РФ

У Львові двом керівникам районних адміністрацій повідомили про підозру у розтраті понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення будинків після ракетного удару Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру:
Їм повідомлено по підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року.
За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.
В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн гривень.
Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.
Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, раніше сьогодні від джерел РБК-Україна стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в адміністративних будівлях Львівської міської ради через підозру у розкрадання грошей на відновленні будинків.
У Львівській міській раді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводяться жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.
Зауважимо, що раніше ДБР викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. Сина чинного народного депутата підозрюють у причетності до оборудки.
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