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Львівські чиновники під підозрою за розкрадання коштів на відновлення після удару РФ

Фото: посадовці Львова можуть опинитися під слідством за розтрату 1,7 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Львові двом керівникам районних адміністрацій повідомили про підозру у розтраті понад 1,7 млн гривень бюджетних коштів, виділених на відновлення будинків після ракетного удару Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури повідомлено про підозру:

  • виконувачці обовʼязків керівника Франківської районної адміністрації
  • керівниці Галицької районної адміністрації Львова

Їм повідомлено по підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки.

 

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані посадові особи РА безпідставно погодили проектно-кошторисну документацію директорові комунального підприємства Львівської міської ради, яке виконувало аварійно-відновлювальні роботи житлових будинків на вулиці Стрийській після ракетного удару по Львову в липні 2023 року. 

За даними слідства, підрядник штучно завищив вартість віконних блоків та інших будівельних матеріалів при проведенні ремонту дахів, несучих стін та встановлення нових вікон в постраждалих будинках.

В результаті таких дій, згідно з висновками експертиз, фігурант незаконно заволодів коштами з місцевого бюджету, виділених на ліквідацію наслідків ракетного удару на загальну суму понад 1,7 млн гривень. 

Директору комунального підприємства прокурори також повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах.

Наразі готуються клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше сьогодні від джерел РБК-Україна стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки в адміністративних будівлях Львівської міської ради через підозру у розкрадання грошей на відновленні будинків.

У Львівській міській раді зазначили, що у їх будівлях нібито не проводяться жодні обшуки, лише у межах розслідування були вручені підозри.

Зауважимо, що раніше ДБР викрило схему розкрадання бюджетних коштів у Львівській області. Сина чинного народного депутата підозрюють у причетності до оборудки.

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Львів