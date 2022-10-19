Львовская область сокращает комендантский час
Львовская область с 19 октября сокращает продолжительность комендантского часа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.
"С сегодняшнего дня, 19 октября, комендантский час во Львовской области действует с 00:00 до 05:00", - отметил он.
По его словам, в этот период запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, которые удостоверяют личность. Свободно перемещаться разрешено только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.
Отметим, до этого комендантский час во Львове действовал с 23:00 до 05:00.
Напомним, ранее Винницкая область тоже сократила продолжительность комендантского часа, который теперь действует с 00:00 до 05:00.
К такому же графику в начале октября перешла и Хмельницкая область.
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