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Львовская область сокращает комендантский час

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Львів, Среда 19 октября 2022 19:43
Львовская область сокращает комендантский час Фото: начальник Львовской ОВА Максим Козицкий (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

Львовская область с 19 октября сокращает продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

"С сегодняшнего дня, 19 октября, комендантский час во Львовской области действует с 00:00 до 05:00", - отметил он.

По его словам, в этот период запрещено находиться на улице без специальных пропусков и документов, которые удостоверяют личность. Свободно перемещаться разрешено только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

Отметим, до этого комендантский час во Львове действовал с 23:00 до 05:00.

Напомним, ранее Винницкая область тоже сократила продолжительность комендантского часа, который теперь действует с 00:00 до 05:00.

К такому же графику в начале октября перешла и Хмельницкая область.

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Львов Львовская область Комендантский час
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