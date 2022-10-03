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Хмельницкая область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться

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Понедельник 03 октября 2022 20:45
Хмельницкая область изменила время комендантского часа: когда будет начинаться Фото: глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

С сегодняшнего дня в Хмельницкой области изменится время комендантского часа. Теперь она будет действовать с 00:00 до 05:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"С сегодняшнего дня меняем продолжительность комендантского часа", - заявил глава области.

В настоящее время передвигаться по улицам гражданскому населению запрещено.

Во время комендантского часа свободно перемещаться можно только службам спасения, военным, представителям органов правопорядка и безопасности.

Отметим, что до этого комендантский час в Хмельницкой области действовал с 23:00 до 5:00.

Напомним, недавно в Волынской области сократили действие комендантского часа.

До этого в Черновицкой области тоже сократили комендантский час.

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