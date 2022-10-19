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Львівська область скорочує комендантську годину

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Львів, Середа 19 жовтня 2022 19:43
Львівська область скорочує комендантську годину Фото: начальник Львівської ОВА Максим Козицький (t.me/kozytskyy_maksym_official)
Автор: Артем Горовенко

Львівська область з 19 жовтня скорочує тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"З сьогоднішнього дня, 19 жовтня, комендантська година на Львівщині триватиме з 00:00 до 05:00", - зазначив він.

За його словами, у цей період заборонено перебувати на вулиці без спеціальних перепусток та документів, що засвідчують особу. Вільно пересуватися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Зазначимо, до цього комендантська година у Львові діяла з 23:00 до 05:00.

Нагадаємо, раніше Вінницька область теж скоротила тривалість комендантської години, яка тепер діє з 00:00 до 05:00.

Такого ж графіку на початку жовтня перейшла й Хмельницька область.

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Львів Львівська область Комендантська година
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