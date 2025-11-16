На Львовщине водитель взорвал гранату после остановки патрульными: что известно

Правоохранители проинформировали, что происшествие произошло примерно в 18:00 в Рудках Самборского района.

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил Правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Водителем оказался 37-летний житель одного из сел Самборского района. Во время общения с полицейскими возле машины, мужчина достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

"Следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Учитывая вышеуказанные статьи, мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время проводится досудебное расследование.