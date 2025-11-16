RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

На Львовщине водитель взорвал гранату после остановки патрульными: что известно

Иллюстративное фото: в результате подрыва гранаты мужчину госпитализировали (wikimedia.org)
Автор: Эдуард Ткач

Сегодня вечером, 16 ноября, в городе Рудки Львовской области произошел инцидент с последствиями. Водитель взорвал гранату после того, как его остановили патрульные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Львовской области.

Правоохранители проинформировали, что происшествие произошло примерно в 18:00 в Рудках Самборского района.

"Полицейские сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции №1 Львовского районного управления полиции №2 остановили автомобиль Alfa Romeo, водитель которого нарушил Правила дорожного движения", - говорится в сообщении.

Водителем оказался 37-летний житель одного из сел Самборского района. Во время общения с полицейскими возле машины, мужчина достал гранату и взорвал ее. В результате взрыва он получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

 

"Следователи Самборского районного отдела полиции открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Учитывая вышеуказанные статьи, мужчине грозит лишение свободы на срок от 9 до 15 лет или пожизненное лишение свободы. В настоящее время проводится досудебное расследование.

Другие инциденты

Напомним, в Киеве несколько недель назад, 5 ноября, мужчина взорвал гранату в ТРЦ Dream Yellow. Инцидент произошел после непродолжительного конфликта гражданина с персоналом заведения. К счастью, обошлось без пострадавших.

Также мы писали, что 24 октября в городе Овруч Житомирской области тоже произошел инцидент. Мужчина взорвал гранату в поезде, в результате чего четыре человека погибли и еще 12 получили ранения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львовская областьПатрульная службаВзрыв