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Под Львовом заключенный организовал поставки каннабиса в колонию: изъят товар на 10 млн гривен

Среда 13 марта 2024 18:40
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Под Львовом заключенный организовал поставки каннабиса в колонию: изъят товар на 10 млн гривен Фото: Нарколаборатория во Львове (Нацполиция)
Автор: Вадим Ребрина

Во Львовской области полиция разоблачила две нарколаборатории и изъяла каннабиса на 10 млн грн. Преступная группа занималась поставкой наркотика в Дрогобычскую исправительную колонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию.

По данным правоохранителей, схему поставки наркотиков в колонию организовал лидер преступной группы, который отбывает там наказание.

К ведению наркобизнеса он привлек ряд "доверенных" лиц как среди заключенных, так и на воле. Последние отвечали за формирование "заказов" и их "переброску" через охраняемый периметр на территорию тюрьмы. Непосредственно один из участников отвечал за функционирование нарколабораторий.

Правоохранители установили местонахождение лабораторий – в двух частных домах во Львовском районе.

Операция проходила в два этапа.

На первом, 5 марта, полицейские задержали двух фигурантов во время передачи очередной партии в колонию. Тогда им и еще двум сообщникам сообщили о подозрениях.

После этого, 12 марта, обезвредили деятельность лабораторий и задержали участника группировки, ответственной за их функционирование. При этом полицейские изъяли каннабиса на 10 млн грн.

Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Напомним, в конце января правоохранители обезвредили преступную организацию, торговавшую тяжелыми наркотиками в странах ЕС. Были задержаны шесть членов группировки.

В феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о легализации медицинского каннабиса в Украине. Он вступит в силу через полгода после обнародования. Данный закон поможет регулировать оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности в Украине. Он поможет упростить медицинское использование лекарств, в состав которых входит каннабис.

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