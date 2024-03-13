Під Львовом ув’язнений організував поставки канабісу в колонію: вилучено товару на 10 млн гривень

У Львівській області поліція викрила дві нарколабораторії та вилучила канабісу на 10 млн грн. Злочинна група займалася постачанням наркотику до Дрогобицької виправної колонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію .

За даними правоохоронців, схему постачання наркотиків у колонію організував лідер злочинної групи, який перебуває за ґратами.

До ведення наркобізнесу він залучив ряд "довірених" осіб як з-поміж утриманців пенітенціарної установи, так і з волі. Останні відповідали за формування "замовлень" та їх "перекиди" через охоронюваний периметр на територію тюрми. Безпосередньо один з учасників відповідав за функціонування нарколабораторій.

Правоохоронці встановили місце знаходження лабораторій – у двох приватних будинках у Львівському районі.

Операція проходила у два етапи.

На першому, 5 березня, поліцейські затримали двох фігурантів під час передачі чергової партії до колонії. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри.

Після цього, 12 березня, знешкодили діяльність лабораторій та затримали учасника угруповання, відповідального за їх функціонування. При цьому поліцейські вилучили канабісу на 10 млн грн.

Наразі усі затримані знаходяться під вартою.