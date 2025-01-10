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Во Львовской области мужчина потерял сознание во время прохождения ВВК: ТЦК разъясняет детали

Украина, Пятница 10 января 2025 10:40
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Во Львовской области мужчина потерял сознание во время прохождения ВВК: ТЦК разъясняет детали Фото: В Буске мужчине стало плохо во время ВВК (facebook.com.CherkasyTCK)
Автор: Владислава Ткаченко

В Буском районе Львовской области во время прохождения военно-врачебной комиссии мужчина потерял сознание из-за эпилептического приступа. В ТЦК и СП объяснили детали инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Львовский областной ТЦК и СП.

Недавно экипаж патрульной полиции доставил в Буского районного ТЦК и СП гражданина Украины, чтобы уточнить его военно-учетные документы. Во время прохождения военно-врачебной комиссии в медицинском учреждении городе Буск этот человек внезапно потерял сознание из-за эпилептического припадка.

Его сестра, которая была рядом, первой начала оказывать ему помощь. Во время попытки избежать заглатывания языка она получила физические травмы в виде укусов, вызванных неконтролируемыми действиями больного. Поэтому на ее руках были видимые следы крови.

Во Львовском ТЦК и СП отметили, что военнослужащие райцентра не совершали никаких противоправных действий в отношении гражданина. Наоборот, ему была оказана вся необходимая помощь. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Они напоминают гражданам мобилизационного возраста о необходимости соблюдения действующего законодательства Украины о порядке воинского учета в период действия правового режима военного положения. Нарушение этих норм может приводить к нежелательным последствиям.

Обращение к гражданам

Львовский областной ТЦК и СП подчеркивает необходимость избегать спекуляций на теме мобилизации и соблюдать закон. Граждан призывают помнить об ответственности за препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины, распространение ложной информации и действия, которые вредят репутации военных.

Напомним, что в поселке Дымер Киевской области сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) обнаружили мужчину, который находился в розыске за уклонение от мобилизации. Инцидент перерос в потасовку, когда родственники задержанного попытались помешать действиям военных.

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ТЦК ВЛК Мобилизация в Украине
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