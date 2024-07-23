Львов обратился к правительству с просьбой разрешить самостоятельно планировать учебный год

Как напоминает горсовет, просьба обусловлена тем, что Львов планирует начать учебный год на 2 недели скорее, чтобы в случае сложной ситуации со светом и отоплением, дети как можно больше учились оффлайн.

Также в обращении отмечается, что органы власти лучше понимают специфику своих регионов и способны принять решения, которые будут наиболее оптимальны для школ.

"На сегодняшний день чрезвычайно сложно предсказать ситуацию, которая будет в осенне-зимний период. Не исключено, что она может быть гораздо хуже, чем в прошлом году... . При таких условиях учебные заведения города станут полноценными пунктами несокрушимости для жителей, и в таком случае качественный образовательный процесс будет невозможным", - заявил глава управления образования Львовского городского совета Андрей Закалюк.

Учебный год 2024-2025

В июне Министерство образования и науки (МОН) обнародовало рекомендации, в которых призвало вузы, колледжи и училища начать учебный год с августа. Сегодня же, 23 июля, правительство определило, что образовательный процесс в этом году начнется 2 сентября.

Городской голова Львова Андрей Садовый заявлял, что на фоне сложной ситуации с электроснабжением, в городе учебный год начнется уже 19 августа.

Подробнее о том, в каких городах учебные заведения могут начать обучение раньше - в материале РБК-Украина "Где в Украине школы начнут обучение уже в августе: названы области".