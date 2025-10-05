Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет

Львов и область

По его данным, всего этим утром Львов и Львовскую область атаковали 90 российских дронов и ракет.

"На Львовскую область пришлось 78 дронов и 12 ракет... Ряд объектов критической инфраструктуры пострадал, также пострадало много многоквартирных и других домов жилых, где проживают мирные люди, - рассказал Туз.

Известно, что больше всего пострадали Львов, а также Львовский и Стрыйский районы. Попадания от вражеского обстрела зафиксированы также в Дрогобычском и Шепетовском районах.

В Лапаевке повреждено около 10 частных домов. Погибло пять человек, три человека сейчас в больнице. Им оказывается помощь.

Что говорят в ОГА

В то же время, Козицкий заявил, что сегодня ночью враг совершил самую масштабную атаку на Львовщину с начала полномасштабного вторжения.

"В зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "Шахедов и 23 крылатые ракеты. Спасибо защитникам неба за то, что значительную часть вражеских целей удалось уничтожить", - пишет он.

По его словам, цели ракет и "Шахедов" практически те же - жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Однако в этот раз также добавились объекты газотранспортной инфраструктуры.

Массированный обстрел 5 октября

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.