Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Самый масштабный удар за всю войну: Львов и область атаковали 78 дронов и 12 ракет

Иллюстративное фото: Львов и область атаковали 78 дронов РФ и 12 ракет (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

В ночь на воскресенье, 5 октября, Львов и область были атакованы 90 ударными дронами и ракетами Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова директора департамента гражданской защиты Львовской ОГА Игоря Туза в эфире национального телемарафона, а также Telegram-канал главы Львовской ОГА Максима Козицкого.

Львов и область

По его данным, всего этим утром Львов и Львовскую область атаковали 90 российских дронов и ракет.

"На Львовскую область пришлось 78 дронов и 12 ракет... Ряд объектов критической инфраструктуры пострадал, также пострадало много многоквартирных и других домов жилых, где проживают мирные люди, - рассказал Туз.

Известно, что больше всего пострадали Львов, а также Львовский и Стрыйский районы. Попадания от вражеского обстрела зафиксированы также в Дрогобычском и Шепетовском районах.

В Лапаевке повреждено около 10 частных домов. Погибло пять человек, три человека сейчас в больнице. Им оказывается помощь.

"Если речь идет о Лапаевке, то там около десяти частных домов, где уже есть информация о пяти погибших, три человека в больнице, оказывается соответствующая помощь", - рассказал он.

Что говорят в ОГА

В то же время, Козицкий заявил, что сегодня ночью враг совершил самую масштабную атаку на Львовщину с начала полномасштабного вторжения.

"В зону ответственности Воздушного командования "Запад" зашло около 163 воздушные цели: предварительно 140 "Шахедов и 23 крылатые ракеты. Спасибо защитникам неба за то, что значительную часть вражеских целей удалось уничтожить", - пишет он.

По его словам, цели ракет и "Шахедов" практически те же - жилые дома, больницы, гражданские промышленные объекты. Однако в этот раз также добавились объекты газотранспортной инфраструктуры.

Массированный обстрел 5 октября

В ночь на субботу, 5 октября, Российская Федерация осуществила масштабную комбинированную атаку по Украине. Оккупанты применили дроны, крылатые ракеты и "Кинжалы". Больше всего пострадали Львов и область - по региону ударили дроны, а затем ракеты, запущенные из акватории Черного моря.

 

По словам президента Владимира Зеленского, оккупанты выпустили более 50 ракет и около 500 ударных дронов, среди которых были крылатые ракеты, "Шахеды" и "Кинжалы".

Подробно о последствиях комбинированной атаки РФ по Украине в ночь на 5 октября - читайте в материале РБК-Украина.

ЛьвовВойна в УкраинеАтака дроновРакетная атака