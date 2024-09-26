Аренда жилья на западе Украины: где квартиры самые дорогие, а где – самые дешевые

С начала года аренда жилья в Украине подорожала на 5,4%, самые высокие цены в условно безопасных регионах на западе страны.

РБК-Украина рассказывает, сколько стоит аренда квартир на западе Украины и в каких городах дешевле всего.

Какие цены на аренду жилья в Украине

По данным Государственной службы статистики, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине в августе 2024 года составила 6 962 грн. Это на 0,7% дороже, чем в июле.

Самые высокие цены на аренду однокомнатных квартир в:

Закарпатской области средняя цена составляет 11 738 грн, что на 7,8% выше, чем раньше

Львовской области стоимость аренды составляет 10 614 грн, цена снизилась на 10%

Ровенской области средняя цена составляет 9 830 грн, с начала года она выросла на 36,6%

Киев оказался на четвертом месте в рейтинге аренды однокомнатных квартир. Цены здесь повысились на 4,8% и составляют 9142 грн.

Самые низкие цены на аренду однокомнатных квартир в:

Херсонской области – 2 831 грн

Сумской области – 3 289 грн

Николаевской области – 3 597 грн

Где самая дорогая и дешевая аренда на западе страны

Согласно данным сайта недвижимости ЛУН, в сентябре самые дорогие квартиры на западе страны – во Львове и Ужгороде:

цена аренды однокомнатной квартиры составляет 19 тыс. грн

за двухкомнатную квартиру во Львове придется отдать в среднем 23 тыс. грн, в Ужгороде – 21 тыс. грн

Чуть дешевле арендовать квартиры в Ивано-Франковске. За однокомнатную квартиру придется отдать 15 тыс. грн., двухкомнатную можно арендовать за 16 тыс. грн.

На третьей строчке рейтинга среди самой дорогой аренды на западе заняли Черновцы и Ровно. Здесь за однокомнатную квартиру оплата составляет 13 тыс. грн., двухкомнатную в Черновцах сдают за 15 тыс. грн, а вот по Ровно по аренде таких квартир данных нет.

Самые дешевые квартиры для аренды на западе – в Тернополе и Хмельницком. Здесь однокомнатная квартира стоит 10 тыс. грн, двухкомнатная – 11 тыс. грн в Хмельницком и 13 тыс. грн в Тернополе.

Цены на аренду жилья в Украине (скриншот сайта ЛУН)

Добавим также, что на ЛУН отсутствуют данные о стоимости аренды квартир в Луцке. При этом, согласно сайта объявлений ОLX, однокомнатные квартиры в этом городе сдают по цене от 7,5 до 16 тыс. грн, двухкомнатные – от 10 до 17 тыс. грн.

Цены на аренду жилья в Луцке (скриншот сайта)

Где больше всего в Украине выросли цены на аренду жилья

Данные ЛУН показывают, что больше всего цены на аренду жилья за последний месяц выросли в Ивано-Франковске. Стоимость однокомнатной квартиры повысилась на 4 800 грн. Такой же тип жилья подорожал во Львове на 3 400 грн, в Одессе – на 2 500 грн, в Киеве – на 2 200 грн. На 1100 грн выросли в цене однокомнатные квартиры в Виннице и Днепре.

Двухкомнатные квартиры больше всего подорожали в Киеве – они поднялись в цене сразу на 7 900 грн. В Одессе стоимость выросла на 6 300 грн, во Львове – на 6 200 грн, в Ивано-Франковске – на 4 300 грн.