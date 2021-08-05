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Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020

Автор: РБК-Україна

Лузан завоювала бронзу у веслуванні на Олімпіаді-2020. Спортсменка фінішувала третьою на дистанції 200 м у змаганні в одиночному веслуванні на каное.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку в Facebook Міністерства молоді та спорту України.

Результат Людмини Лузан у фіналі - 47.034.

Спортсменка впевнено пройшла півфінал олімпіади з найкращим результатом серед суперниць - 47.339, але у фіналі поступилася представницям Америки (45.932) і Канади (46.786).

Тепер на рахунку України одна золота медаль, дві срібних і дев'ять бронзових.

Нагадаємо, що Людмила Лузан вийшла у фінал Олімпіади з веслування на байдарках і каное.

Також Беленюк приніс Україні перше "золото" на Олімпіаді в Токіо.

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Олімпіада 2020