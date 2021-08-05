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Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде-2020

Автор: РБК-Украина

Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде-2020. Спортсменка финишировала третьей на дистанции 200 м на соревновании в одиночной гребле в каноэ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины.

Результат Людмины Лузан в финале - 47.034.

Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).

Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.

Напомним, что Людмила Лузан вышла в финал Олимпиады по гребле на байдарках и каноэ.

Также Беленюк принес Украине первое "золото" на Олимпиаде в Токио.

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Олимпиада 2020