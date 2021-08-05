Лузан завоевала бронзу в гребле на Олимпиаде-2020. Спортсменка финишировала третьей на дистанции 200 м на соревновании в одиночной гребле в каноэ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу в Facebook Министерства молодежи и спорта Украины.
Результат Людмины Лузан в финале - 47.034.
Спортсменка уверенно прошла полуфинал Олимпиады с лучшим результатом среди соперниц - 47.339, но в финале уступила представительницам Америки (45.932) и Канады (46.786).
Теперь на счету Украины одна золотая медаль, две серебряных и девять бронзовых.