RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Луцке произошло попадание в жилые дома и объект инфраструктуры, есть жертвы

Фото: В Луцке произошло попадание в жилые дома (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В Луцке произошло попадание в многоэтажные жилые дома и инфраструктурный объект. В результате атаки на город есть погибший и раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), сообщение городского головы Луцка Игоря Полищука и сообщение главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко.

Около 8:30 утра понедельника, 26 августа, произошло попадание в многоквартирный жилой дом на одном из проспектов Луцка. 

В результате этого было повреждено здание и имущество граждан.

Спасатели смогли оперативно ликвидировать последствия горения и разрушений конструкций в квартире, которая подверглась воздушной атаке.

Также около 10:00 в результате российской атаки был поврежден еще один жилой дом в областном центре. Тогда один человек получил ранения.

Кроме того, в результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем.

 

Фото: В Луцке произошло попадание в жилые дома (t.me/dsns_telegram)

Массированная атака на Украину

Утром 26 августа российские захватчики совершили массированный обстрел по территории Украины. Еще ночью в РФ взлетели десятки стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

В результате этого обстрела в Киеве и нескольких областях начались перебои с электроснабжением. Из-за ударов и обесточивания также возникли задержки поездов.

Все подробности массированного обстрела – по ссылке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Волынская областьЛуцкВойна России против УкраиныВойна в Украине