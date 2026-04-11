В Луцке подростки напали на ТЦК: полиция их разыскивает

20:45 11.04.2026 Сб
Подлежал ли призыву мужчина, которого пытались "защитить" подростки?
В Луцке подростки напали на ТЦК: полиция их разыскивает Фото: подростки наносить удары по ТЦК (facebook.com/volynarmy)

Сегодня в субботу, 11 апреля, в Луцке подростки напали на военных ТЦК, когда они проверяли документы у военнообязанных. Сейчас нападавших разыскивают правоохранительные органы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Волынского ОТЦК и СП.

В частности, сегодня в сети распространилось видео, на котором подростки пытались препятствовать действиям представителей ТЦК, когда они пытались мобилизовать мужчину.

По версии территориального центра комплектования, сегодня около 15:10 позади здания ЦНАП военные обнаружили двух граждан призывного возраста.

В момент проверки военно-учетных документов у одного из них была отсрочка от мобилизации, а другой мужчина не отреагировал и пытался избежать общения и убежать в направлении улицы Леси Украинки. В этот момент на военных напали подростки.

"Во время указанных событий группа малолетних лиц подбежала к военнослужащим ТЦК и СП и вела себя агрессивно - они пытались помешать выполнению служебных обязанностей, а также прибегали к физическому воздействию, нанося удары", - говорится в сообщении.

В связи с этим военные ТЦК, реагируя на противоправные действия и препятствование выполнению служебных обязанностей, были вынуждены отреагировать и прекратить агрессивное поведение.

В Волынском ОТЦК уточнили, что гражданин, которого пытались "защитить" подростки - является жителем Винницы. Он пригоден к военной службе и подлежит призыву по мобилизации. Поэтому его доставили в ТЦК для актуализации военно-учетных данных и прохождения ВВК.

"Нападавших на группу оповещения разыскивают правоохранительные органы, которые непосредственно предоставят правовую оценку их действиям", - добавили в ТЦК.

Другие инциденты с ТЦК

Напомним, что 6 апреля в Харькове мужчина напал с ножом на военных ТЦК, в результате чего один из них получил ранения. Инцидент произошел во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных.

Также мы писали, что в Виннице 4 апреля мужчина во время проверки документов тоже напал на военных ТЦК с ножом. Целых два человека получили ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
