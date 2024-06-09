В Луцке мужчина случайно подорвал гранату в отделении почты

Взрыв прогремел в отделении почты в Луцке 9 июня. Выяснилось, что мужчина случайно подорвал гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

Как отмечают СМИ, инцидент произошел в отделении Новой почты по проспекту Соборности в Луцке.

Мужчина заказал в интернете три пиротехнических имитационных гранаты. Когда житель Луцка пришел забрать свой заказ на почту, решил осмотреть его прямо в отдалении.

Не соблюдая правила обращения с такими предметами, он случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат. В результате граната взорвалась.

По предварительным данным, мужчине оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Персонал почты не пострадал.