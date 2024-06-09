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В Луцке мужчина случайно подорвал гранату в отделении почты

Луцк, Воскресенье 09 июня 2024 14:15
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В Луцке мужчина случайно подорвал гранату в отделении почты Фото: в Луцке мужчина случайно взорвал гранату на Новой почте (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Взрыв прогремел в отделении почты в Луцке 9 июня. Выяснилось, что мужчина случайно подорвал гранату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Волынские новости".

Как отмечают СМИ, инцидент произошел в отделении Новой почты по проспекту Соборности в Луцке.

Мужчина заказал в интернете три пиротехнических имитационных гранаты. Когда житель Луцка пришел забрать свой заказ на почту, решил осмотреть его прямо в отдалении.

Не соблюдая правила обращения с такими предметами, он случайно выдернул чеку одной из обучающих гранат. В результате граната взорвалась.

По предварительным данным, мужчине оказали медицинскую помощь, его жизни ничего не угрожает. Персонал почты не пострадал.

Напомним, ранее в Чернигове граната взорвалась в автомобиле. В результате инцидента погибли мужчина и женщина.

Как мы сообщали, в Закарпатской области депутат взорвал гранаты во время заседания сессии. В результате взрывов пострадали 23 человека.

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