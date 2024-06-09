У Луцьку чоловік випадково підірвав гранату у відділенні пошти

Вибух пролунав у відділенні пошти у Луцьку 9 червня. З'ясувалося, що чоловік випадково підірвав гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

Як зазначають ЗМІ, інцидент стався у відділенні Нової пошти на проспекті Соборності у Луцьку.

Чоловік замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Коли житель Луцька прийшов забрати своє замовлення на пошту, то вирішив оглянути його прямо у віддаленні.

Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, він випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Внаслідок цього граната вибухнула.

За попередніми даними, чоловіку надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Персонал пошти не постраждав.