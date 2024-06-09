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У Луцьку чоловік випадково підірвав гранату у відділенні пошти

Луцьк, Неділя 09 червня 2024 14:15
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У Луцьку чоловік випадково підірвав гранату у відділенні пошти Фото: у Луцьку чоловік випадково підірвав гранату на Новій пошті (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Вибух пролунав у відділенні пошти у Луцьку 9 червня. З'ясувалося, що чоловік випадково підірвав гранату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Волинські новини".

Як зазначають ЗМІ, інцидент стався у відділенні Нової пошти на проспекті Соборності у Луцьку.

Чоловік замовив в інтернеті три піротехнічні імітаційні гранати. Коли житель Луцька прийшов забрати своє замовлення на пошту, то вирішив оглянути його прямо у віддаленні.

Не дотримуючись правил поводження з такими предметами, він випадково висмикнув чеку однієї з навчальних гранат. Внаслідок цього граната вибухнула.

За попередніми даними, чоловіку надали медичну допомогу, його життю нічого не загрожує. Персонал пошти не постраждав.

Нагадаємо, раніше у Чернігові граната вибухнула в авто. Внаслідок інциденту загинули чоловік та жінка.

Як ми повідомляли, у Закарпатській області депутат підірвав гранати під час засідання сесії. Внаслідок вибухів постраждали 23 особи.

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