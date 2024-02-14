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Взрыв в авто в Чернигове. Причиной была граната, двое погибших

Чернигов, Среда 14 февраля 2024 15:48
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Взрыв в авто в Чернигове. Причиной была граната, двое погибших Фото: причиной взрыва в Чернигове была граната (t.me/policechernihiv)
Автор: Наталья Юрченко

Мужчина и женщина, пострадавшие в результате взрыва в автомобиле в Чернигове, скончались в больнице. Причиной инцидента был взрыв гранаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"У него были повреждены органы брюшной полости, грудная клетка, черепно-мозговая травма. Большая часть мозга была повреждена. Оперировали, но, к сожалению, спасти не удалось", - сообщил заместитель гендиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько.

По его словам, пострадавший водитель находился в атонической коме. Как отметил медик, из этого состояния редко кто выходит.

"Суспільне" сообщает со ссылкой на собственные источники, что в автомобиле взорвалась граната.

Обновлено 17:04

По данным полиции, мужчина и женщина, которые находились в авто, погибли от полученных травм в больнице.

При этом правоохранители подтвердили версию, что, по предварительной информации в авто взорвалась граната.

Обстоятельства взрыва в авто расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).

Что известно об инциденте

Вечером 13 февраля в Чернигове произошел взрыв внутри легкового автомобиля Land Rover.

Полиция Черниговской области сообщила, что в результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в авто. Их госпитализировали. Известно, что пассажирка также скончалась в больнице.

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