Взрыв в авто в Чернигове. Причиной была граната, двое погибших
Мужчина и женщина, пострадавшие в результате взрыва в автомобиле в Чернигове, скончались в больнице. Причиной инцидента был взрыв гранаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
"У него были повреждены органы брюшной полости, грудная клетка, черепно-мозговая травма. Большая часть мозга была повреждена. Оперировали, но, к сожалению, спасти не удалось", - сообщил заместитель гендиректора Черниговской областной больницы Валерий Чобитько.
По его словам, пострадавший водитель находился в атонической коме. Как отметил медик, из этого состояния редко кто выходит.
"Суспільне" сообщает со ссылкой на собственные источники, что в автомобиле взорвалась граната.
Обновлено 17:04
По данным полиции, мужчина и женщина, которые находились в авто, погибли от полученных травм в больнице.
При этом правоохранители подтвердили версию, что, по предварительной информации в авто взорвалась граната.
Обстоятельства взрыва в авто расследуются в рамках производства по части 3 статьи 414 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).
Что известно об инциденте
Вечером 13 февраля в Чернигове произошел взрыв внутри легкового автомобиля Land Rover.
Полиция Черниговской области сообщила, что в результате взрыва пострадали два человека, находившиеся в авто. Их госпитализировали. Известно, что пассажирка также скончалась в больнице.
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