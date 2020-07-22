Луцький терорист ледь не поранив в голову першого заступника голови Нацполіції

Геращенко запропонував вручити Ковалю державну нагороду

Максим Кривош, який захопив автобуса із заручниками у Луцьку, ледь не поранив у голову першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля. Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко опублікував відео.

Про це Геращенко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Те, що сьогодні все завершилося без жертв - це щастя, успіх і результат ефективних переговорів. На відео постріл, який здійснив терорист, у якого не витримали нерви. Куля пройшла в декількох десятках сантиметрів від голови першого заступника голови Нацполіції Євгена Коваля", - зазначив Геращенко.

На відео видно, як Коваль підходить до автобуса, щоб передати воду для людей, які знаходилися в полоні у терориста. Коли він підійшов до автобуса, з салону пролунав постріл.

Геращенко запропонував вручити Ковалю державну нагороду за рішучість і сміливість, виявлену в ході переговорів з небезпечним злочинцем.

Нагадаємо, 21 липня близько 10 ранку у Луцьку озброєний чоловік захопив рейсовий автобус з 13 пасажирами. Їх він взяв в заручники.

Терорист вимагав від українських топ-чиновників публічно оголосити себе "терористами в законі".

Одна з вимог Кривоша виконав президент Володимир Зеленський, який записав і опублікував у себе в Facebook відповідне відео, але видалив його відразу після штурму автобуса.

Близько 21:40 чоловік почав випускати заручників, після чого його затримали.

СБУ кваліфікувала захоплення заручників в Луцьку як теракт.

Також РБК-Україна писало, що Зеленський розкрив подробиці переговорів з луцьким терористом.