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У Ліберії в результаті пожежі в школі загинули 27 дітей

Новини » В світі    18.09.2019 - 15:42
У Ліберії в результаті пожежі в школі загинули 27 дітей
Фото: пожежу в школі у Ліберії (burgasinfo.com)

Пожежа сталася в школі в передмісті столиці Монровії

У Ліберії сталася пожежа в одній з приміських шкіл столиці Монровії, загинули щонайменше 27 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що пожежа спалахнула в школі ввечері у вівторок за місцевим часом, коли учні перебували в будівлі, прибудованої до мечеті.

"Діти вивчали Коран, коли спалахнула пожежа. Причина спалаху поки не відома", - повідомили в місцевій поліції.

Президент Ліберії Джордж Веа висловив свої співчуття сім'ям загиблих.

"Мої молитви йдуть до сім'ям дітей, які померли минулої ночі в Пейнсвилле в результаті смертельної пожежі, що охопила їх шкільна будівля. Це важкий час для родин жертв і всієї Ліберії. Найглибші співчуття виражаються покійним", - написав Веа в Twitter.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в результаті пожежі в дитячому саду в США загинули 5 дітей. Загиблим було від восьми місяців до семи років.

Також повідомлялося, що в липні у Росії сталася пожежа в дитячому наметовому таборі, в результаті чого загинули чотири дитини. Також постраждали 12 осіб. На момент пожежі в таборі перебувало 189 дітей, які жили в 26 наметах.

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