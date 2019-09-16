ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На пожежах в Україні за тиждень загинули 36 людей

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 12:23
На пожежах в Україні за тиждень загинули 36 людей
Илюстративное фото (УНІАН)

Крім того, на водоймищах потонуло 13 осіб

В Україні з 9 по 15 вересня на пожежах загинуло 36 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всього за період зафіксовано майже 5,7 тис. надзвичайних подій, на які підрозділи ДСНС відреагували виїздами на місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 44 людини.

Зокрема, за тиждень ліквідували 5,3 тис. пожеж, під час яких врятовано 38 осіб і не допущено знищення вогнем більше тисячі будівель та 49 одиниць техніки, орієнтовні збитки, за оперативними даними, наданими ДСНС, становлять 18,2 млн грн.

Крім того, протягом тижня піротехніки здійснили 242 виїзди, у ході яких виявили та знищили 1667 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік стріляв у пожежних, які прибули за викликом. За даними рятувальників, киянин 5 разів вистрелив у бік співробітників ДСНС, на даний момент зловмисник затриманий.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області горіло складське приміщення у селі Великий Глибочок. Пожежею було охоплено близько 500 кв. м.

В Україні утримається пожежна небезпека У Києві стріляли у рятувальників під час гасіння пожежі
Новини України ДСНСпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся