На пожежах в Україні за тиждень загинули 36 людей

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Крім того, на водоймищах потонуло 13 осіб

В Україні з 9 по 15 вересня на пожежах загинуло 36 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Всього за період зафіксовано майже 5,7 тис. надзвичайних подій, на які підрозділи ДСНС відреагували виїздами на місця їх виникнення. В результаті вжитих заходів врятовано 44 людини.

Зокрема, за тиждень ліквідували 5,3 тис. пожеж, під час яких врятовано 38 осіб і не допущено знищення вогнем більше тисячі будівель та 49 одиниць техніки, орієнтовні збитки, за оперативними даними, наданими ДСНС, становлять 18,2 млн грн.

Крім того, протягом тижня піротехніки здійснили 242 виїзди, у ході яких виявили та знищили 1667 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, раніше у Києві чоловік стріляв у пожежних, які прибули за викликом. За даними рятувальників, киянин 5 разів вистрелив у бік співробітників ДСНС, на даний момент зловмисник затриманий.

Також повідомлялося, що в Тернопільській області горіло складське приміщення у селі Великий Глибочок. Пожежею було охоплено близько 500 кв. м.