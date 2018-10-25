У Львівській області школярка потрапила під потяг

Ілюстративне фото (УНІАН)

Дівчина отримала несумісні з життям травми і померла на місці

У селі Княжий Міст Мостиського району Львівської області школярка потрапила під потяг і померла від отриманих травм. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області.

Повідомляється, що в місцеве відділення поліції вночі надійшла інформація про те, що біля залізничного переїзду в селі Княжий Міст під потяг потрапила дівчина. Як попередньо встановили правоохоронці, швидкісний поїзд Перемишль-Одеса здійснив наїзд на 17-річну місцеву жительку.

"Від отриманих травм школярка померла на місці події. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 291 Кримінального кодексу України (порушення діючих на транспорті правил). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до п'яти років", - йдеться в повідомленні.

Тіло загиблої направили на судово-медичну експертизу, проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві поїзд "Інтерсіті" збив на смерть чоловіка. До моменту трагедія група з чотирьох осіб сиділа на залізничних коліях. За словами очевидців, вони були в стані сильного алкогольного сп'яніння.

До цього під Києвом на залізничному переході біля станції "Миронівка" поїзд збив жінку, яка їхала на мопеді.