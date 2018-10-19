У Києві поїзд "Інтерсіті" збив насмерть чоловіка

Фото: аварія з поїздом у Києві (kiev.informator.ua)

Четверо людей перебували на шляхах, коли машиніст поїзда спробував екстрено загальмувати

У Києві на залізничній станції "Фармацевтична" швидкісний потяг "Інтерсіті" насмерть збив чоловіка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Информатор".

Інцидент стався в п'ятницю, 19 жовтня, близько 11:50. За словами чергової по переїзду, який знаходиться поряд зі станцією "Фармацевтична", вона не побачила, що на коліях сидять люди.

Поїзд "Інтерсіті" №725 сполученням Харків - Київ рухався в бік центрального залізничного вокзалу. Машиніст потяга помітив чотирьох людей, що сиділи на коліязх, і почав екстрено гальмувати і подавати звуковий сигнал. Проте, один з чоловіків не встиг уникнути потрапляння під потяг.

Відомо, що загиблий розпивав алкоголь разом з друзями, сидячи на коліях. Відзначається, що в момент зіткнення вся компанія перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Після події, ті, хто вижили, перебуваючи в шоковому стані, випили ще алкоголю і заснули на сходах платформи.

Фото: аварія з поїздом у Києві (kiev.informator.ua)

Нагадаємо, 3 жовтня 2018 недалеко від Києва на залізничному переході біля станції "Миронівка" потяг збив жінку, яка їхала на мопеді.