У Луцьку звільнили всіх заручників

У Луцьку звільнили заручників. Терорист Максим Кривошей о 9:25 повідомив правоохоронцям, що взяв пасажирів автобуса в заручники.

Про це повідомляє заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За даними Служби безпеки України, спецпризначенці в ході спецоперації "Бумеранг" звільнили 13 заручників.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на брифінгу зазначив, що поранених серед заручників не виявили.

На звільнення заручників також відреагував президент Володимир Зеленський, який наголосив, що в Україні немає місця для тероризму.

"Життя людини - найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть обійняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця в жодній країні", - написав він у Telegram.

Так, сьогодні вранці стало відомо, що в Луцьку чоловік захопив маршрутний автобус з пасажирами "Берестечко-Краснилівка". Центр міста перекрили.

На місці періодично лунали звуки пострілів. Злочинець відкривав вогонь у бік правоохоронців та викинув з автобуса гранату. Вибухотехнікам вдалося її знешкодити. Крім того, чоловік повідомив, що ще в одному людному місці Луцька закладено бомбу.

Зловмисник почав дзвонити родичам своїх заручників. У розмові він зажадав зв'язатися з журналістами і передати всі його умови.

Всередині автобуса виявилися заблокованими близько двох десятків пасажирів. Серед них були 15-річна дитина, а також вагітна жінка.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 147 (Захоплення заручників) КК України. Дії зловмисника надалі будуть кваліфіковані за статтею "тероризм".

Що відомо про терориста

Чоловік сам подзвонив у поліцію о 09:25 з повідомленням про захоплення заручників і представився як Максим Плохой. Заступник міністра МВС Антон Геращенко додав, що в мережі є книга "Філософія Злочинця" Максима Плохого, в якій описано перебування автора в місцях позбавлення волі та його погляди на життя.

У МВС підтвердили інформацію про декілька судимостей злочинця за розбій, шахрайство, вимагання і незаконне зберігання зброї. Справжнє ім'я - Максим Степанович Кривошей, 44 роки, прописаний у місті Дубно.

Нападник висунув свої вимоги в соцмережах. Раніше в Twitter чоловік опублікував пост про невдоволення системою і заявив, що "держава була і є першим терористом".

Він зажадав від голів судів, міністерств, прокуратури, парламенту, церков записати і викласти в YouTube заяви про те, що саме вони - терористи в законі.

Нагадаємо, раніше глава МВС Арсен Аваков заявив, що Кривошей не лікувався у психіатричній лікарні; міністр також попросив бути акуратними в поширенні інформації про терориста.

Як повідомлялося, силовики закликають лучан не наближатися до місця захоплення заручників терористом і не нагнітати обстановку в соцмережах; також вибухотехніки знешкодили одну гранату, яку викинув зловмисник.