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У Луцьку на автомийці сталася стрілянина, є загиблий та поранені

Новини » Надзвичайні події    05.11.2018 - 15:46
Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)
Фото: місце події (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

Внаслідок стрілянини у Луцьку загинула одна людина, ще двоє поранено

У Луцьку сьогодні, 5 листопада 2018 року, на автомийці сталася стрілянина, внаслідок якої загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це РБК-Україна повідомив речник Національної поліції Ярослав Тракало.

"Попередньо один загиблий, двоє з вогнепальними пораненнями госпіталізовані. Але це попередня інформація", - розказав він.

 

Фото: facebook.com/katerina.kurbanova.5

Як повідомляє прес-службу облуправління поліції, подія сталася близько 14:30 на вулиці Набережній у Луцьку. Поліція ввела в дію операцію по затриманню озброєних злочинців.

У Луцьку на автомийці сталася стрілянина, є загиблий та поранені

Фото: volynnews.com

За інформацією місцевого видання "Волинські новини", стан постраждалих середньої важкості: в одного з них травма живота, в іншого - грудної клітини.  Як повідомив виданню очільник патрульної поліції Волинської області Олександр Вовченко, на автомийці сталась перестрілка, нападники втекли. Наразі у місті та області оголосили план "Перехоплення".

Крім того, місцеве видання "ВолиньPost" повідомляє, що внаслідок стрілянини у Луцьку поранили кримінального авторитета Аслана. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у центрі Бердянська Запорізької області ввечері 31 жовтня сталася стрілянина, в результаті якої постраждали дві особи. 

Також повідомлялося, що в Запорізькій області чоловік підстрелив знайомого, після чого відкрив вогонь по поліцейським. 

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