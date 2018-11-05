В Луцке на автомойке произошла стрельба, есть погибший и раненые

Фото: место происшествия (facebook.com/katerina.kurbanova.5)

В результате стрельбы в Луцке погиб один человек, еще двое ранены

В Луцке сегодня, 5 ноября 2018 года, на автомойке произошла стрельба, в результате которой погиб один человек, еще двое ранены. Об этом РБК-Украина сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"Предварительно один погибший, двое с огнестрельными ранениями госпитализированы. Но это предварительная информация", - рассказал он.

Фото: facebook.com/katerina.kurbanova.5

Как сообщает пресс-служба облуправления полиции, событие произошло около 14:30 на улице Набережной в Луцке. Полиция ввела в действие операцию по задержанию вооруженных преступников.

Фото: volynnews.com

По информации местного издания "Волынские новости", состояние пострадавших средней тяжести: у одного из них травма живота, у другого - грудной клетки. Как сообщил изданию глава патрульной полиции Волынской области Александр Вовченко, на автомойке произошла перестрелка, нападавшие скрылись. Сейчас в городе и области объявили план "Перехват".

Кроме того, местное издание "ВолыньPost" сообщает, что в результате стрельбы в Луцке ранен криминальный авторитет Аслан.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в центре Бердянска Запорожской области вечером 31 октября произошла стрельба, в результате которой пострадали два человека.

Также сообщалось, что в Запорожской области мужчина подстрелил знакомого, после чего открыл огонь по полицейским.