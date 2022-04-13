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У Львові запрацюють півсотні дитсадків: названо дату

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Львів , Середа 13 квітня 2022 17:38
У Львові запрацюють півсотні дитсадків: названо дату Фото: мер Львова Андрій Садовий (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Львові заплановано відновлення роботи 50 дитсадків. Їх відкриття очікується з 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Андрія Садового в Telegram.

"Плануємо, що після Великодня, з 26 квітня, у місті працюватимуть 50 чергових дошкільних навчальних закладів. Всі приміщення - з відповідно облаштованими укриттями", - написав Садовий.

За його словами, вже починається формування груп по 12 дітей. З міркувань безпеки вони працюватимуть у співвідношенні 1 вихователь на 2-3 дитини.

"Таким чином перебування у садочках буде безпечним для діток, адже відповідальні зможуть швидко завести малечу до укриття", - пояснив Садовий.

Він також закликав за детальною інформацією звертатись до найближчого до закладу для дошкільнят.

"Він може не працювати, але інформацію про найближчий резервний садочок, до якого потрібно звернуться, вам обов’язково нададуть. Зі зрозумілих причин повного переліку закладів публічно надавати не будемо. Відвідувати чергові садки також зможуть діти евакуйовані з інших областей України", - додав Садовий.

Отримати детальнішу інформацію можна за телефоном: 032 254 60 48.

Нагадаємо, з 23 березня у Львівській області дитячим садочкам дозволили відновити роботу в очному, дистанційному чи змішаному форматі. Тобто, на свій розсуд.

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Андрій Садовий Львів садик
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