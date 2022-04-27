У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави

Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на допис мера у Facebook .

Очільник міста відзвітував про старт демонтажу "радянських та україноненависницьких" символів у меморіальному комплексі. Усі роботи планують завершити за кілька днів.

"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено в найкоротші терміни. Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", – написав Поліщук.

Меморіал Вічної Слави з'явився у Луцьку в 1976 році. Окрім меморіалу т. зв. Великій Вітчизняній війні з часом там з'явилися пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам репресій і депортацій, героям Революції гідності, АТО/ООС.