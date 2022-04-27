ru ua
Ср, 27 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави

Новость на русском →
Луцьк, Середа 27 квітня 2022 16:28
У Луцьку розпочали демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави Фото: Демонтаж радянської символіки в Луцьку (facebook.com/ihor.polishchuk)
Автор: Антон Федорців

Міський голова Луцька Ігор Поліщук розповів про демонтаж радянської символіки на Меморіалі Вічної Слави.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис мера у Facebook.

Очільник міста відзвітував про старт демонтажу "радянських та україноненависницьких" символів у меморіальному комплексі. Усі роботи планують завершити за кілька днів.

"Після демонтажних робіт весь благоустрій буде відновлено в найкоротші терміни. Монтаж цифр 1939 замість 1941 підрядник зобов‘язався зробити до 1 травня", – написав Поліщук.

Меморіал Вічної Слави з'явився у Луцьку в 1976 році. Окрім меморіалу т. зв. Великій Вітчизняній війні з часом там з'явилися пам'ятники ліквідаторам аварії на ЧАЕС, жертвам репресій і депортацій, героям Революції гідності, АТО/ООС.

До слова, уповноважена Ради Денисова закликала ООН розслідувати воєнні злочини РФ в Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луцьк Вторая мировая война
DAILY
Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі
Наталія Гурковськаредактор стрічки новин Щоденник окупації. Історія журналістки РБК-Україна про виживання у захопленому селищі